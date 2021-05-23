В Невском районе дорожный конфликт закончился убийством

В Невском районе дорожный конфликт закончился убийством
В Невском районе ДТП закончилось ударами ножа. Фото: ГУ МВД по СПб и Ленобласти

В Невском районе задержан мужчина, который в ходе дорожного конфликта ударил своего оппонента ножом.

В субботу, 22 мая, на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко произошел дорожный конфликт, один из участников которого получил ножевое ранение, в результате чего позднее скончался.

Следственным отделом ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам очевидца, на участника аварии с ножом были надеты наручники, а затем его повезли в отделение. Его противника же, всего в крови, с места происшествия забрали сотрудники скорой медицинской помощи.

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