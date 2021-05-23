Женщина пострадала в ДТП в Василеостровском районе Петербурга

22 мая около 23 часов на пересечении Морской набережной и Адмиральского проезда столкнулись две машины. Фото: скрин видео группы «Дорожный инспектор» «ВКонтакте»

22 мая около 23 часов на пересечении Морской набережной и Адмиральского проезда столкнулись две машины. Фото: скрин видео группы «Дорожный инспектор» «ВКонтакте»

22 мая около 23 часов на пересечении Морской набережной и Адмиральского проезда столкнулись две машины. Пострадала пассажирка. В состоянии средней степени тяжести женщину госпитализировали.

Об этом сообщает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». На выложенном видео видно, что тёмный автомобиль не пропустил красную машину. В обеих машинах сработали подушки безопасности.

Тёмная машина сбила один знак и наклонила другой, и с водительского места сначала выбрался один человек, а потом второй. Из красной сразу вышла женщина. Держась за голову, она добрела до островка безопасности и там, похоже, легла на землю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге найдены тела дворника и мужчины с водопроводным краном в кармане. Тела двух мужчины, погибших при странных обстоятельствах, найдены за сутки в разных районах Санкт-Петербурга.