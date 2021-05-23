В Петербурге найдены тела дворника и мужчины с водопроводным краном в кармане

В Петербурге найдены тела дворника и мужчины с водопроводным краном в кармане
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Тела двух мужчины, погибших при странных обстоятельствах, найдены за сутки в разных районах Санкт-Петербурга.

Вечером под окнами общежития в Яковлевском переулке нашли труп 30-летнего дворника, сообщает «Фонтанка». На теле были характерные для падения травмы.

В это же время в Металлострое нашли ещё один труп. Мужчина, личность которого не известна, лежал в пяти метрах от берега в реке Ижора. Документов не было, были телефон, ключи и водопроводный кран.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция в Петербурге закрыла четыре незаконных пункта приема металлолома. Полиция в Северной столице закрыла четыре незаконных пункта приема металлолома. В ходе очередного рейда в четырех точках найдены нарушения, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Там неправильно принимали лом и использовали незаконный труд иностранцев.

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