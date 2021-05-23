В водах Германии возобновилась укладка «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Судно «Фортуна» возобновило работы по укладке труб для российского газопровода «Северный поток — 2» после распоряжения Федерального ведомства по судоходству и гидрографии о немедленном исполнении разрешения на строительство участка в Германии.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя компании — оператора Nord Stream 2 AG.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.