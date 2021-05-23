На США напали миллиарды цикад

Травоядные кузнечики полезнее плотоядных муравьев. Но на вкус исследователи их не пробовали. Фото:pixabay

Травоядные кузнечики полезнее плотоядных муравьев. Но на вкус исследователи их не пробовали. Фото:pixabay

На несколько американских штатов напали миллиарды цикад.

Насекомые стали очень активными в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии, сообщает NBC News. Эксперты ожидают потепления на большой части восточного побережья. Это спровоцирует увеличения количества цикад. Красноглазые цикады выбрались из-под земли впервые за последние 17 лет.

Это уникальный опыт, так как эти насекомые вылезают на месяц или около того, считает энтомолог из Университета Коннектикута Джона Кули.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США ввели санкции против российских судов и компаний из-за «Северного потока — 2». США ввели санкции против российский компаний и судов, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2». Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина. Ограничения касаются предприятия Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда.