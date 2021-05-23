Ученые СПбГУ разработали принтер для 3D-печати тканей человека

Ученые СПбГУ разработали принтер для 3D-печати тканей человека
Для изготовления объемной структуры из биологически совместимого материала на основе пластика, ученые применили 3D-принтер. Фото: Pixabay

Ученые Санкт-Петербургского госуниверситета разработали принтер для 3D-печати биологических тканей. Это изобретение – еще один большой шаг к созданию 3D-принтера, который сможет печатать органы для трансплантаций.

Эта технология позволит создавать биологические ткани, к примеру кожу, которую можно будет использовать для людей, получивших ожоги, а также для других поражений, требующих пересадки, сообщает пресс-служба университета.

Напомним, в России нет ни одной организации, которая внедрила бы похожие технологии в массовое производство, так как это дорого. Одно из преимуществ изобретения петербургских ученых — это более низкая стоимость по сравнению с иностранными аналогами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выявили негативное влияние телевизора на мозг. Ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме и Колумбийского университета в Нью-Йорке в ходе исследования пришли к выводу, что чрезмерное увлечение просмотром телевизора может привести к сокращению мозга с неизбежным ухудшением памяти.

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