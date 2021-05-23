Арбитражный суд закончил дело о банкротстве совладельца «Юлмарта» Васинкевича

В суде Северной столицы закончилась процедура реализации имущества совладельца онлайн-ретейлера «Юлмарт» Михаила Васинкевича. Иск о банкротстве предпринимателя три года назад подал его партнер Дмитрий Костыгин.
В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершили процесс реализации имущества предпринимателя, одного из хозяина компании «Юлмарт» Михаила Васинкевича. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
Согласно решению суда, по завершении банкротства Васинкевич не освободиться от долгов перед кредиторами.
Три года назад иск о банкротстве подал партнер Васинкевича по бизнесу Дмитрий Костыгин и потребовал выплаты долга (405 млн рублей)
Затем стало известно о еще одном долге в 435 млн рублей перед банком «Санкт-Петербург». Также требование о возврате долга в 150 млн рублей по кредиту поступило от организации, управляющего сетью «Ряды», в которой Костыгин выступал в качестве бенефициара.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пойдут под суд автоподставщики.