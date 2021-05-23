В хаски-центре в Ленинградской области родился олененок

Малыша прозвали Бэмбе в честь мультяшного персонажа.

В хаски-центре «Белый ветер», который находится в Ленинградской области, рассказали о рождении олененка по имени Бэмби. Новостью сотрудники поделились в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что малыш появился на свет утром 22 мая. Мамой стала олениха Комета, теперь в семье появился шестой член. Малыш уже проявляет себя как самостоятельный – он начал кушать ягель и изучать окружающий мир.

«Может это и банально, но почему-то сразу почти единогласно захотелось назвать ее Бэмби»,

— рассказали в хаски-центре.

Сотрудники центра пообещали делиться последними новостями и рассказывать о том, как себя чувствует Бэмби и чем она занимается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленинградский зоопарк показал игры медведицы Хаарчаны.