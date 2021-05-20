Ленинградский зоопарк показал игры медведицы Хаарчаны

Ленинградский зоопарк показал игры медведицы Хаарчаны
Медведица любит поиграть с мячом. Фото: Ленинградский зоопарк

В ролике животное плавает и играет.

Сотрудники Ленинградского зоопарка выложили видео, на котором запечатлена медведица Хаарчана. В ролике животное плавает в бассейне и играет с шаром. Его опубликовали в Instagram-аккаунте.

Белая медведица, как и многие петербуржцы в жаркую погоду, мечтает поплавать в прохладной воде. Благо у нее есть такая возможность, которой она активно пользуется. Хаарчана не только ныряет, но также играет со своим мячиком.

Напоминаем, что медведица переехала в Ленинградский зоопарк из Якутии. Недавно Хаарчане исполнилось четыре года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у лося Дениса из Ленинградского зоопарка начали расти рога. Сотрудники зоопарка рассказали, что у всех оленей-самцов ежегодно отрастают рога. Они нужны для привлечения самок.

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Ленинградский зоопарк показал игры медведицы Хаарчаны
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