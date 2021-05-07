У лося Дениса из Ленинградского зоопарка начали расти рога

У самца европейского лося Дениса из Ленинградского зоопарка начали расти рога. Сохатый также начал линять.

Фотографиями молодого лося поделились сотрудники зоопарка в Instagram-аккаунте учреждения.

«Сейчас он готовится к лету — начал линять и скидывать «зимнюю шубу», — говорится в посте.

Сотрудники зоопарка рассказали, что у всех оленей-самцов ежегодно отрастают рога. Они нужны для привлечения самок. Также с помощью рогов можно устраивать поединки за даму. У Дениса рожки пока небольшие и не окостеневшие — они называются панты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинградский зоопарк перешел на летний режим работы. Жители и гости города смогут посетить его с 10:00 до 20:00.