Ленинградский зоопарк переходит на летний режим работы

Кассы зоопарка закрываются на час раньше. Фото: Ленинградский зоопарк

Кассы зоопарка закрываются на час раньше. Фото: Ленинградский зоопарк

Ленинградский зоопарк переходит на летний режим работы. Он продлевает режим работы.

Об этом сообщили в пятницу, 30 апреля, на официальной странице зверинца в соцсети «ВКонтакте». С 1 мая зоопарк Северной столицы продлевает режим работы на два часа.

Жители и гости города смогут посетить его с 10:00 до 20:00. Стоит отметить, что кассы зверинца закрываются на час раньше.

«Наши обитатели ждут вас», — написали в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru показывала, как закаляется выдра Финик из Ленинградского зоопарка. Видео опубликовано на странице в Instagram зоопарка.