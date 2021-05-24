В Петербурге зарегистрировали еще 38 смертей от коронавируса

В Петербурге зарегистрировали еще 38 смертей от коронавируса
В Петербурге от коронавируса умерло еще 38 человек. Фото: pixabay.com

Сегодня оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 38 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 24 мая. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столица обошла Москва. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от умерли еще 86 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 14 077 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 118 808 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщила, что в больнице имени Семашко возобновят прием ковид-пациентов.

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