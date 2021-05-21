В больнице имени Семашко возобновят прием ковид-пациентов

Больница им. Семашко готова к приему пациентов, подхвативших COVID. Фото: скрин Google.Maps

Больница им. Семашко готова к приему пациентов, подхвативших COVID. Фото: скрин Google.Maps

Городская больница № 38 имени Семашко снова начнет принимать ковид-пациентов. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Соответствующее решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. На территории медучреждения развернули 356 коек для пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом. Также на прием больных с инфекционными заболеваниями перевели акушерское отделение.

«Хочу напомнить, что все основные ограничения, ранее введенные до 15 мая, продлены до конца месяца», — заявил вице-губернатор города.

В настоящее время петербуржцев с COVID-19 принимают в 13 городских и 2 федеральных стационарах. Всего в городе развернули 5 992 койки для инфицированных горожаг, из которых свободны 1 176 коек (19,6%).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2 мая стало известно о том, что больница им. Семашко прекратила принимать коронавирусных пациентов.