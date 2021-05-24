В Калининском районе у мужчины украли шубы и ключ от «БМВ»

В Калининском районе у мужчины украли шубы и ключ от &#171;БМВ&#187;
Неизвестный проник в квартиру в Петербурге. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Калининском районе города у 48-летнего мужчины обчистили квартиру.

Как стало известно Gazeta.SPb, в Калининском районе по Северному проспекту мужчина сообщил о краже из его квартиры.

Потерпевший работает администратором в организации.

Полиция установила, что в период с утра 19 мая до второй половины дня 21 мая неизвестный подобрал ключ и проник в квартиру на 7 этаже 9-этажного дома.

После чего злоумышленник украл две шубы, банковскую карту и ключ от автомобиля «БМВ», а затем скрылся.

Оперативники изъяли видео с камер наблюдения, следы обуви, следы пальцев рук и замок «Барьер».

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина на Думской вырвал телефон у девушки и решил укрыться от правосудия возле здания суда.

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