В Калининском районе у мужчины украли шубы и ключ от «БМВ»

В Петербурге в Калининском районе города у 48-летнего мужчины обчистили квартиру.
Как стало известно Gazeta.SPb, в Калининском районе по Северному проспекту мужчина сообщил о краже из его квартиры.
Потерпевший работает администратором в организации.
Полиция установила, что в период с утра 19 мая до второй половины дня 21 мая неизвестный подобрал ключ и проник в квартиру на 7 этаже 9-этажного дома.
После чего злоумышленник украл две шубы, банковскую карту и ключ от автомобиля «БМВ», а затем скрылся.
Оперативники изъяли видео с камер наблюдения, следы обуви, следы пальцев рук и замок «Барьер».
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина на Думской вырвал телефон у девушки и решил укрыться от правосудия возле здания суда.