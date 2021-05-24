Ко Дню города на Казанской площади моют памятники

Ко Дню города на Казанской площади моют памятники
Казанский собор. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Северная столица готовится ко Дню города. Специалисты моют памятники Кутузувоу и Барклаю-де-Толии у Казанского собора.

Люди в спецодежде, в касках и перчатках в корзине подъёмного крана моют памятники сегодня утром в самом центре города. Для очистки используют спецсредства, шланги с распрыскивающей насадкой, вёдра и губки. Работу осуществляют сотрудники службы по текущему уходу музея.

Сезон мытья памятников начинается в Северной столице перед Днём победы. Затем перед Днём города. Потом чистить памятники будут по утверждённому плану.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что памятник пробкам появился на перекрёстке шушарских улиц в Петербурге. Жители Шушар решили обратить внимание властей на одну из главных проблем своего района. Импровизированный памятник пробке шушарцы установили на перекрёстке улицы Пушкина и Витебского проспекта.

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