Женщине за рулем троллейбуса дали два года условно за наезд, повлекший смерть пешехода

Женщине за рулем троллейбуса дали два года условно за наезд, повлекший смерть пешехода
Троллейбус наехал на пешехода в Выборгском районе. Фото: Baltphoto

В Петербурге Выборгский районный суд огласил приговор в отношении Светланы Рублевской, признанной виновной в совершении преступления по статье нарушение лицом, управляющим троллейбусом, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что 16 июня 2016 года утром Рублевская за рулем троллейбуса двигалась по проспекту Просвещения.

Ничто не предвещало беды, было светлое время суток, сухой асфальт. Однако, двигаясь со скоростью 30-40 км/ч она все же сбила пешехода, переходившего на красный свет.

Суд установил, что у женщины была возможность предотвратить данное происшествие. Несмотря на это пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью, в связи с чем, прямо на месте случившегося, наступила смерть.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно и запретом на управление транспортным средством на полтора года.

Кроме того суд взыскал компенсацию с СПб ГУП «Горэлектротранс» в счет морального вреда в общей сложности 1 млн рублей, а с Рублевской за оплату адвоката 100 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.Spb писала, что «бетономешалка» сбила с ног мотоциклиста по дороге в Красное село.

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