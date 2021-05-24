В Петербурге ищут мужчину, который пытался изнасиловать пассажирку под угрозой пистолета

Студентка Северной столицы написала заявление о попытке изнасилования.
Сегодня в полицию пришла 19-летняя девушка. Она рассказала, что утром 23 мая её хотел подвезти до дома на белом «Форд Фокусе» мужчина, сообщает «Фонтанка». Однако он увёз её во Всеволожский район в районе деревни Маслово.
Мужчина запер двери машины, наставил на неё пистолет и сказал раздеваться. Студентка отказалась. Мужчина вышел из машины, а дверь заблокировал. Затем он вернулся, открыл машину и сказал заявительнице уходить. Она вышла из иномарки, поймала попутку и уехала в город. Полиция разыскивает мужчину в зеленой кофте и синих джинсах, на вид лет 35 лет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщине за рулем троллейбуса дали два года условно за наезд, повлекший смерть пешехода. В Петербурге Выборгский районный суд огласил приговор в отношении Светланы Рублевской, признанной виновной в совершении преступления по статье нарушение лицом, управляющим троллейбусом, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.