В Петербурге ищут мужчину, который пытался изнасиловать пассажирку под угрозой пистолета

В Петербурге ищут мужчину, который пытался изнасиловать пассажирку под угрозой пистолета
Пистолет изъяли. Фото: pixabay

Студентка Северной столицы написала заявление о попытке изнасилования.

Сегодня в полицию пришла 19-летняя девушка. Она рассказала, что утром 23 мая её хотел подвезти до дома на белом «Форд Фокусе» мужчина, сообщает «Фонтанка». Однако он увёз её во Всеволожский район в районе деревни Маслово.

Мужчина запер двери машины, наставил на неё пистолет и сказал раздеваться. Студентка отказалась. Мужчина вышел из машины, а дверь заблокировал. Затем он вернулся, открыл машину и сказал заявительнице уходить. Она вышла из иномарки, поймала попутку и уехала в город. Полиция разыскивает мужчину в зеленой кофте и синих джинсах, на вид лет 35 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщине за рулем троллейбуса дали два года условно за наезд, повлекший смерть пешехода. В Петербурге Выборгский районный суд огласил приговор в отношении Светланы Рублевской, признанной виновной в совершении преступления по статье нарушение лицом, управляющим троллейбусом, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

насилие полиция происшествие санкт-петербург угроза


 

Новости партнеров
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержан уроженец Таджикистана, пристававший в лифте к 8-летней девочке
В Петербург поступила первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак»
Инспектора ГИБДД оштрафовали на 600 тыс. рублей за получение взятки
Борис Пиотровский поддержал идею разрешить выступления уличных музыкантов в метро
Очевидцы заметили в реке Волхов труп мужчины
В Ленобласти поезд наехал на мужчину
Александр Беглов поздравил сотрудников кадровых служб с профессиональным ...
Локдаун все ближе: в Петербурге — резкий рост числа зараженных, их может ...