В Петербурге ищут мужчину, который пытался изнасиловать пассажирку под угрозой пистолета

Студентка Северной столицы написала заявление о попытке изнасилования.

Сегодня в полицию пришла 19-летняя девушка. Она рассказала, что утром 23 мая её хотел подвезти до дома на белом «Форд Фокусе» мужчина, сообщает «Фонтанка». Однако он увёз её во Всеволожский район в районе деревни Маслово.

Мужчина запер двери машины, наставил на неё пистолет и сказал раздеваться. Студентка отказалась. Мужчина вышел из машины, а дверь заблокировал. Затем он вернулся, открыл машину и сказал заявительнице уходить. Она вышла из иномарки, поймала попутку и уехала в город. Полиция разыскивает мужчину в зеленой кофте и синих джинсах, на вид лет 35 лет.