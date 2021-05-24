В Ленобласти поезд наехал на мужчину

В Ленобласти поезд наехал на мужчину
Железная дорога. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В дежурную часть транспортной полиции Ленобласти поступило сообщение о том, что на перегоне Мга — Назия 63 километре Ленинградской области грузовой товарный поезд наехал на мужчину.

Установили, что 75-летний житель Ленобласти переходил ж/д пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом.

На сигнал повышенной громкости, который неоднократно подавал машинист, мужчина не реагировал. Применилось экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось. С различными травмами тяжёлой степени он доставлен в больницу.

В настоящее время транспортными полицейскими по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ищут мужчину, который пытался изнасиловать пассажирку под угрозой пистолета.

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