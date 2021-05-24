В Петербург поступила первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак»

В Петербург поступила первая партия вакцины от коронавируса &#171;КовиВак&#187;
"КовиВак" доставили в Петербург. Фото: скриншот видео

24 мая в Петербург поступила первая партия вакцины «КовиВак»ФГБНУ им. М.П.Чумакова в количестве 9 360 доз. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, что в данное время эксперты заметили рост заболеваемости. В связи с этим важно вовремя увеличить темпы вакцинации. Особенно это важно перед началом летних каникул и отпусков.

С сегодняшнего дня жители Петербурга могут выбрать одну из трех вакцин. Петербуржцам предлагается «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

Известно, что за все время в городе на Неве вакцинировано 652 750 человек. Из них 552 562 уже закончили цикл вакцинации. Если учитывать и новую партию, то запас вакцины в городе составляет 163792 комплекта доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге зарегистрировали еще 38 смертей от коронавируса.

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