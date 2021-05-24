Коммунальщики спасли пенсионерку от пчел в Ленобласти

Коммунальщики спасли пенсионерку от пчел в Ленобласти
Пчелы поселились на балконе пенсионерки. Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ломоносовском районе Ленобласти пожилая жительница обнаружила на своем балконе многоэтажки рой пчел. На помощь пенсионерке отправились коммунальщики.

Инцидент произошел в деревне Куттузи. В администрацию района обратились родственники 87-летней женщины. На ее балконе на 9-м этаже многоквартирного дома поселился рой пчел.

Как сообщили в пресс-службе местной администрации, выяснилось, что сосед пенсионерки поставил на своем балконе улей. Дети его открыли, и пчелы поселились в ближайшей квартире.

Прибывшие сотрудники управляющей компании собрали насекомых пылесосом, чем спасли женщину от серьезной аллергии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британский телеведущий едва не погиб из-за укуса пчелы, на яд которой у него аллергия.

Ломоносовский район пенсионерка пчелы


 

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