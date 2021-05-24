В Петербурге рассказали о случаях смерти после вакцинации от COVID-19

В Петербурге рассказали о случаях смерти после вакцинации от COVID-19
Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Специальная комиссия при комитете по здравоохранению полностью проанализировала два случая смерти петербуржцев после прививки от новой коронавирусной инфекции.

Как сообщил в понедельник, 24 мая, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, всего на рассмотрении комиссии находятся три случая смертей. Два из них были уже полностью проанализированы. Специалисты установили, что введение препаратов не связано с летальным исходом.

Выводы по последнему случаю сделают 31 мая, когда получат заключение патологоанатомического обследования.

Отметим, что новости о смертях после вакцинации встревожили петербуржцев этой весной. Тогда в комитете по здравоохранению признали: единичные случаи смерти горожан есть. Уже тогда сообщалось, что связи между вакцинацией и летальным исходом нет. Отмечалось, что пациенты попадали в больницу с тяжелой формой коронавируса, не завершив полный цикл вакцинации.

COVID-19 вакцина новости СПб пандемия смертность


 

Новости партнеров
В Петербурге за март пропало 87 детей
В Петербурге за март пропало 87 детей
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге и Ленобласти
В Ленобласти во вторник потеплеет до +19 градусов
Экскурсоводов и гидов Петербурга заставят пройти аттестацию
Петербуржцам не будут платить за вакцинацию
В Петербурге транспортный налог для владельцев гидроциклов снизят в пять раз
В Петербурге рассказали о случаях смерти после вакцинации от COVID-19
В ВОЗ предупредили о появлении нового смертоносного вируса
Роспотребнадзор рассказал, какие ограничения могут ввести в Петербурге ...