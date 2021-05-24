В Петербурге рассказали о случаях смерти после вакцинации от COVID-19

Специальная комиссия при комитете по здравоохранению полностью проанализировала два случая смерти петербуржцев после прививки от новой коронавирусной инфекции.

Как сообщил в понедельник, 24 мая, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, всего на рассмотрении комиссии находятся три случая смертей. Два из них были уже полностью проанализированы. Специалисты установили, что введение препаратов не связано с летальным исходом.

Выводы по последнему случаю сделают 31 мая, когда получат заключение патологоанатомического обследования.

Отметим, что новости о смертях после вакцинации встревожили петербуржцев этой весной. Тогда в комитете по здравоохранению признали: единичные случаи смерти горожан есть. Уже тогда сообщалось, что связи между вакцинацией и летальным исходом нет. Отмечалось, что пациенты попадали в больницу с тяжелой формой коронавируса, не завершив полный цикл вакцинации.