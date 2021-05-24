В больницах Петербурга на 13% увеличилось число ковид-пациентов

В Петербурге почти на 14% выросло число ковид-пациентов, которые находятся в стационарах. Сейчас в больницах наблюдаются 3 714 горожан.

В городе для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5 992 коек. Из них свободны 18,8%.

Как сообщили в Смольном, доля тяжелых больных в ковид-стационарах составляет 22%. На ИВЛ находятся 193 пациента.

За неделю общее число ковид-инфицированных пациентов стало больше на 6,2%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболел еще 851 человек. С начала пандемии в городе выявлено более 433 тыс. заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 487 человек. Третье место у Подмосковья — 766 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 86 человек.