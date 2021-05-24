В Петербурге коронавирусом заболели еще 851 человек

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 851 горожанин сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 433 тыс. заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 487 человек. Третье место у Подмосковья — 766 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 86 человек.

Также gazeta.spb.ru. сообщала, что в Британии обнаружили новый штамм коронавируса.