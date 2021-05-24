Два оздоровительных лагеря Ленобласти стали участниками программы кешбэка

Родители смогут получить назад 50% от стоимости путевок.

В Ленинградской области к программе кешбэка на детский отдых присоединились два оздоровительных лагеря. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках программы родители смогут вернуть назад 50% от стоимости путевки в детские лагеря. Она стартует 25 мая и завершится 15 сентября. Известно, что о готовности вернуть кешбэк заявили в оздоровительных лагерях «Волна» в Полянах и «Голубое озеро» в Цвелодубово. Ожидается, что список будет пополняться.

Напоминаем, что, вводят программу кешбэка, власти стараются поддержать внутренний туризм. Благодаря ей граждане могут вернуть сумму до 20 тысяч рублей с одной путевки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России программа детского отдыха с кешбэком стартует 25 мая.