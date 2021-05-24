В России программа детского отдыха с кешбэком стартует 25 мая

Воспользоваться программой детского туристического кешбэка смогут более 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы определит Ростуризм. Фото: Pixabay

Воспользоваться программой детского туристического кешбэка смогут более 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы определит Ростуризм. Фото: Pixabay

Программа детского туристического кешбэка стартует в ночь на 25 мая. Обязательное условие – путевка должна быть оплачена банковской картой платежной системы «Мир».

С полуночи по московскому времени все желающие смогут выбрать и приобрести детский тур на летние смены и получить возврат в размере 50% от фактически оплаченной суммы. Вернуть можно будет до 20 тыс. рублей.

Как сообщили в Комитете по образованию, купить поездку можно до 31 августа, а совершить ее необходимо до 15 сентября.

Часть денег, потраченных на путевку, будет автоматически начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург вошёл в тройку популярных туристических направлений с кешбэком. Северная столица уступила только Краснодарскому краю и Крыму.