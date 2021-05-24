В России программа детского отдыха с кешбэком стартует 25 мая

В России программа детского отдыха с кешбэком стартует 25 мая
Воспользоваться программой детского туристического кешбэка смогут более 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы определит Ростуризм. Фото: Pixabay

Программа детского туристического кешбэка стартует в ночь на 25 мая. Обязательное условие – путевка должна быть оплачена банковской картой платежной системы «Мир».

С полуночи по московскому времени все желающие смогут выбрать и приобрести детский тур на летние смены и получить возврат в размере 50% от фактически оплаченной суммы. Вернуть можно будет до 20 тыс. рублей.

Как сообщили в Комитете по образованию, купить поездку можно до 31 августа, а совершить ее необходимо до 15 сентября.

Часть денег, потраченных на путевку, будет автоматически начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург вошёл в тройку популярных туристических направлений с кешбэком. Северная столица уступила только Краснодарскому краю и Крыму.

детские лагеря кешбэк Россия


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мишустин поручил выделить 50 миллиардов на лечение россиян от COVID
Градозащитники Петербурга подали в суд на Минкульт и Смольный из-за ...
Петербуржец получил 19 лет строгого режима за убийство трех собутыльников в ...
В России программа детского отдыха с кешбэком стартует 25 мая
На КАД перекроют движение между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе
Драка, которая обернулась убийством, погоня за любителем выпить, стрельба: ...
«Теплосеть» проведет испытания в Адмиралтейском районе
За неделю в Петербурге выявили 77 нарушителей, рассекающих по Неве и ...