Петербург вошёл в тройку популярных туристических направлений с кешбэком

Петербург вошёл в тройку популярных туристических направлений с кешбэком
Петербург в майские каникулы посетили более 280 тысяч человек. Фото: Pixabay

Этой весной Петербург вошел в топ-3 среди городов России, возглавивших продажи по программе туристического кешбэка. Северная столица уступила только Краснодарскому краю и Крыму.

За период с середины марта по сегодняшнее число бронирований проживания в Северной столице в рамках программы кешбэка достигло более 12 тысячи броней, сообщает TravelLine. Вся стоимость броней в городе на Неве стала 386 млн рублей. В столице — 164 млн рублей.

Петербург в майские каникулы посетили более 280 тысяч человек. Это в два раза меньше, чем в 2020 году. Однако показатель превзошел прогноз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Черногория готовится открыть границы для туристов на следующей неделе. Страна берет пример с Греции. Об этом заявил премьер-министр республики Здравко Кривокапич после визита в Грецию.

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