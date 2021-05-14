Черногория готовится открыть границы для туристов на следующей неделе

Власти Черногории заявили, что планируют открыть границы для иностранных туристов на следующей недели. Страна берет пример с Греции.

Об этом заявил премьер-министр республики Здравко Кривокапич после визита в Грецию. По словам политика, протоколы Черногории и Греции похожи. Страна готовиться открыть границы на следующей неделе. Туристов встретят важными словами: «добро пожаловать на черногорское побережье».

Премьер отметил, что греческие партнеры заверили его, что Черногория — это самая популярная страна для отдыха на Балканах. По его словам, Греция пообещала «оказывать всяческую поддержку».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Греция открыла границы и отменила карантин для вакцинированных россиян. Министерство туризма пообещало путешественникам безопасный отдых.