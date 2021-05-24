В Репино юных ластоногих учат плавать в большом бассейне

Малыши готовятся ко взрослой жизни и возвращению на волю.

В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих начался непростой период – юных ластоногих начинают учить плавать в большом бассейне. Это – часть подготовки малышей ко взрослой жизни, о чем сотрудники центра рассказали в социальных сетях. Известно, что переход тюленей и нерп в более крупный бассейн – это заключительный этап реабилитации перед жизнью на воле.

На данный момент к выпускному готовятся пятеро малышей – они набрали вес и выздоровели, так что совсем скоро смогут вернуться в Финский залив. Ожидается, что первый нерп отпустят на свободу уже через 2-3 недели.

Больше всех пока что отличилась ластоногая по имени Лебяжка – она совсем не боится воды и бросилась в нее первой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что испуганного нерпенка заметили в канале Грибоедова.