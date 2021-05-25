В Петербурге продолжаются поиски четырех детей

С начала 2021 года волонтеры искали 186 несовершеннолетних.

В Санкт-Петербурге на данный момент разыскивают четырех детей. Об этом 24 мая рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Всего с 2021 года волонтерам поступило 186 заявок о пропажах несовершеннолетних. Живыми удалось найти только 179 детей. Еще четверо детей остаются без вести пропавшими.

В организации рассказали, что в Санкт-Петербурге пройдет акция ко Дню пропавших детей. В ее рамках горожанам расскажут, по каким причинам исчезают дети и как их искать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за выходные пропали семь детей, еще одного подростка, пропавшего в марте, нашли мертвым на берегу Охты.