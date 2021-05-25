Названы имена кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Петербурга»

Названы имена кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Петербурга»
Депутаты петербургского парламента изберут почетных граждан Санкт-Петербурга. Фото: gov.spb.ru

В среду, 26 мая, петербургский парламент изберет почетных граждан города. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

По его словам, петербургских депутатов ждет «очень нелегкий выбор». На соответствующее звание общественными организациями и предприятиями города в этом году выдвинуты четыре кандидата.

«Закон позволяет нам избирать максимум два Почетных гражданина в год», — заявил Макаров.

Так, кандидатами на присвоение звания «Почетный гражданин Петербурга» стали научный руководитель СПбПУ Юрий Васильев, основатель и гендиректор биотехнологической компании BIOCAD (ЗАО «Биокад») Дмитрий Морозов, художественный руководитель Академического театра Балета Борис Эйфман и директор Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, декан медфакультета и заведующий кафедрой госпитальной хирургии СПбГУ Петр Яблонский.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 24 мая Вячеславу Макарову вручили мантию и присвоили звание Почетного доктора СПбПУ.

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