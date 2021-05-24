Вячеславу Макарову вручили мантию и присвоили звание Почетного доктора СПбПУ

Вячеславу Макарову вручили мантию и присвоили звание Почетного доктора СПбПУ
Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров стал почётным доктором СПбПУ. Фото: Baltphoto

24 мая Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров посетил с визитом Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.. Глава городского парламента осмотрел университет, Музеу истории СПбПУ, телестудию вуза.

Ректор вуза Андрей Рудской вручил Макарову мантию и диплом Почетного доктора СПбПУ. Макаров стал почётным доктором СПбПУ, сообщают в пресс-службе городского парламента.

Макаров поблагодарил ректора и весь преподавательский состав, сказал, что для него это — честь. Он также рассказал о работе Законодательного Собрания, о том, что принят Социальный кодекс, который поддерживает ветеранов, молодых учёных.

Ректор вуза поблагодарил Макарова за взаимодействие и большой вклад в развитие города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров снялся с предварительных выборов в Законодательном собрании.

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