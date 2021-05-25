Петербуржец угнал автомобиль знакомой, а спустя час попался полиции

Renault был припаркован у дома 5 по Звенигородской улице. Фото: скрин Google.Maps

Renault был припаркован у дома 5 по Звенигородской улице. Фото: скрин Google.Maps

В Петербурге по горячим следам задержали угонщика автомобиля знакомой. Возбуждено уголовное дело.

В ночь на понедельник, 24 мая, в отдел полиции обратилась 25-летняя неработающая гражданка с заявлением о том, что ее знакомый после возникшего конфликта похитил принадлежащий ей автомобиль Renault Megane, припаркованный у дома №5 по Звенигородской улице.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявительница оценила свою машину в 450 тыс. рублей.

Спустя час полицейские остановили похищенный автомобиль. Иномаркой управлял 34-летний мужчина, его задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у петербургского адвоката угнали Lexus за 8 млн рублей.