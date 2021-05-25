Женщина чудом не пострадала от рухнувшей лепнины в центре Петербурга

Обрушение произошло с дома 5 на Бронницкой улице. Фото: скрин Google.Maps

Обрушение произошло с дома 5 на Бронницкой улице. Фото: скрин Google.Maps

С фасада здания в Адмиралтейском районе Петербурга рухнул кусок лепнины. В этот момент по тротуару шла женщина.

Обрушение произошло утром во вторник, 25 мая, с фасада дома №5 по Бронницкой улице. Как сообщил 78.ru, в 8:25 отвалился кусок лепнины с фасады здания между 3 и 4 этажами.

Камни посыпались на припаркованный рядом автомобиль с водителем в салоне, чудом не задев женщину-пешехода.

В настоящее время на месте находятся представители ЖКХ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном обрушении лепнины в центре Санкт-Петербурга. ЧП произошло на Малой Морской улице.