Не дожидаясь благоустройства: лепнина продолжает падать на головы жителей Петербурга

Во вторник, 11 мая, на Малой Морской улице в центре Санкт-Петербурга произошло очередное «историческое» ЧП: лепнина с дома №8 обрушилась прямо на голову прохожей. Женщина получила серьезную травму.

Отколовшийся фрагмент фасада пробил голову 47-летней петербурженке. Удар, похоже, был серьезным: на асфальте разлилась лужа крови, передают «Невские новости» слова очевидцев. Пострадавшей сразу же вызвали «скорую», и женщину госпитализировали в Мариинскую больницу.

О самочувствии прохожей пока информации нет, но инцидентом всерьез заинтересовалась прокуратура: у правоохранителей появились вопросы к ООО «ЖКС №2 Центрального района», в ведении которого находится дом, от которого откололся кусок лепнины.

В ходе доследственной проверки инспекция оценит качество и полноту технического обслуживания здания, по итогам чего будет принято процессуальное решение. На него, безусловно, повлияет и тяжесть полученных женщиной травм. Оценку её состоянию дадут медики.

Подобные инциденты в Северной столице, к сожалению, не редкость: многие старые и не очень постройки находятся в плачевном состоянии. Только в апреле крупные фрагменты лепнины трижды обрушились в разных районах города. В центре, на улице Чайковского, мужчина едва не стал жертвой декора — кусок фасада упал буквально в шаге от него. А вот на Невском проспекте прохожему не удалось избежать травмы: лепнина рухнула прямо ему на голову.

Роковая случайность или недосмотр управляющий компаний? Неизвестно, но штукатурка не щадит и детей: на Московском проспекте фрагмент облицовки здания оказался прямо в коляске, где находился двухлетний малыш.

Усугубляет ситуацию и сырой, дождливый питерский климат: фасады старинных домов размываются чрезмерным количеством влаги.

Вероятно, остановить подобные происшествия могут только своевременный ремонт и реставрация зданий, а также постоянный контроль их состояния. Как можно обеспечить такие условия — вопрос, который стоит задать профильным службам и властям города.