В Петербурге дождь смывает фасады зданий: обрушения есть на Восстания и Александра Матросова

После осадков на тротуарах виднеются не только лужи, но и элементы фасадов домов.

В Санкт-Петербурге несколько дней держится пасмурная погода. Из-за дождей некоторые фасады зданий буквально рассыпаются на глазах, о чем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное Санкт-Петербург».

Обрушение фасада произошло на улице Восстания – там на тротуаре среди штукатурки можно рассмотреть штырь. Свидетели отмечают, что на месте нет спецслужб, опасное место никак не огорожено, так что кто-то из прохожих вполне может пострадать.

Еще один подобный случай произошел на улице Александра Матросова. На снимках, опубликованных местными жителями, видно, что фасад здания нуждается в ремонте – много вопросов вызывают в первую очередь балконы, с которых дождь смывает декоративные элементы и покрытие. Территорию у здания засыпана кусочками фасада, ее огородили. В посте сказано, что осыпания происходят довольно часто и важно решать проблему в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с дома Оболенских обрушилась лепнина. Прохожий чудом не пострадал.