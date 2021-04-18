С дома Оболенских обрушилась лепнина. Прохожий чудом не пострадал

В Центральном районе Петербурга с одного из домов обрушилась часть декора. Прохожий отделался испугом.

Обрушение произошло с дома № 20Б на улице Чайковского.

«Я держал путь как раз в том направлении, и, если бы это случилось на 2-3 секунды раньше, то прилетело бы прямо на меня!» — рассказал очевидец «Мегаполису».

На опубликованных снимках заметно, что большой кусок лепнины приземлился совсем недалеко от припаркованной машины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Московском проспекте произошло обрушение лепнины с фасада дома. Кусок облицовки с высоты свалился прямо на коляску с маленьким ребенком. Упавший с карниза здания кирпич попал ребенку в левый глаз. Тротуар был залит кровью, рядом с местом лежал огромный булыжник.