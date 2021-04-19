Опасный декор: как лепнина на домах угрожает жизни и здоровью петербуржцев

Только за минувшие выходные в Петербурге произошло два инцидента с обрушением декоративных элементов фасадов исторических зданий: на улице Чайковского и на Московском проспекте.

Так, в воскресенье большой кусок лепнины отвалился от дома Оболенских, расположенного под номером №20Б по улице Чайковского в Центральном районе Северной столицы. О происшествии рассказал пешеход-очевидец, которому чудом удалось избежать травмы: декор обрушился спустя буквально 2-3 секунды после того, как петербуржец прошел мимо.

Более серьезный случай произошел в субботу, 17 апреля, на Московском проспекте, 167. Фрагмент лепнины откололся от балкона на пятом этаже здания, и упал прямо в коляску, где находился двухлетний малыш. Кусок облицовки попал мальчику прямо в глаз. В результате ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степни, ушибленной раной брови и другими травмами.

К счастью, сейчас состояние малыша улучшилось, врачам даже удалось обойтись без хирургического вмешательства. Тем не менее, петербургские правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности — сейчас обстоятельства инцидента проверяет прокуратура.

Днем 9 апреля на Невском проспекте крупный фрагмент штукатурки упал прямо на голову прохожему. Мужчине потребовалась медицинская помощь. По словам петербуржца, в момент происшествия он был в капюшоне, и это, возможно, спасло его от куда более серьезных травм. Молодой человек при этом был не один, но его спутницу обрушившаяся облицовка не задела.

Страдают от подобных происшествий не только люди: порой кирпичи, лепнина и штукатурка с большой высоты летят прямо на припаркованные внизу автомобили. Так произошло на перекрестке Гатчинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны 13 августа прошлого года. Спустя две недели, 29 августа, в аналогичном инциденте в Басковом переулке пострадала иномарка, стоявшая возле дома №16. У автомобиля оказалось пробито заднее стекло и поврежден багажник.