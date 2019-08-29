В Басковом переулке кусок отвалившейся лепнины пробил стекло машины

В Басковом переулке кусок отвалившейся лепнины пробил стекло машины
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Санкт-Петербурга с одного из домов на автомобиль рухнул кусок лепнины. Инцидент произошел сегодня, 29 августа, около 13:30.

Пострадавший автомобиль припаркован у дома №16 на Басковом переулке.

О случившемся рассказали в группе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».На опубликованных фотография видно, что в результате обрушения пострадала правая часть багажника автомобиля, кроме того пробито заднее стекло. На месте происшествия разбросаны фрагменты здания.

По предварительным данным, в салоне иномарки никого не было, из прохожих также никто не пострадал.

Как ранее в сообщали в GazetaSPb о ДТП около метро Политехническая. Иномарка въехала под трамвай. О случившемся рассказали очевидцы в одной из групп соцсетей. На месте образовалась пробка.

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