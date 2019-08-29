Hyundai Solaris въехал под трамвай на Тихорецком проспекте

На Тихорецком проспекте напротив станции метро «Политехническая» произошло ДТП с участием трамвая. Авария случилась сегодня, 29 августа, около 12:40.
Водитель автомобиля Hyundai Solaris не успел перестроиться с трамвайных путей, в результате чего въехал под трамвай.
«Трамвайные пути перекрыты в обе стороны, машины умудряются проезжать», — пишет очевидец.
Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что передняя часть иномарки полностью разбита.
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информация о пострадавших не сообщается. На участке дороги образовалась пробка.
Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на перекрестке Большевиков и Коллонтай. Дорогу не поделили две иномарки.