Hyundai Solaris въехал под трамвай на Тихорецком проспекте

Информации о пострадавших нет. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших нет. Фото: vk.com/spb_today

На Тихорецком проспекте напротив станции метро «Политехническая» произошло ДТП с участием трамвая. Авария случилась сегодня, 29 августа, около 12:40.

Водитель автомобиля Hyundai Solaris не успел перестроиться с трамвайных путей, в результате чего въехал под трамвай.

«Трамвайные пути перекрыты в обе стороны, машины умудряются проезжать», — пишет очевидец.

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что передняя часть иномарки полностью разбита.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информация о пострадавших не сообщается. На участке дороги образовалась пробка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на перекрестке Большевиков и Коллонтай. Дорогу не поделили две иномарки.