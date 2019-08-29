На перекрестке Большевиков и Коллонтай иномарки не поделили дорогу

В Невском районе Петербурга не смогли поделить проезжую часть два автомобиля. Инцидент произошел сегодня, 29 августа, около 12:15.

Машины столкнулись на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Коллонтай. Очевидцы сообщили, что в результате аварии никто не пострадал.

Обо всем сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что автомобили получили сильные повреждения.

На место аварии выехали сотрудники ДПС.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пропаже юной петербурженки. 11-летнюю девочку разыскивают уже второй день. Известно, что несовершеннолетняя пропадает из дома не в первый раз.