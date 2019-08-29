В Петербурге двое суток разыскивают снова ушедшую из дома 11-летнюю девочку

В Приморском районе Санкт-Петербурга вторые сутки разыскивают 11-летнюю девочку. Юная петербурженка ушла из дома во вторник, 27 августа, и больше не возвращалась.

Оказалось, что несовершеннолетняя пропадает не в первый раз. Путешественница и ранее уходила из дома настолько, что ее начинали искать.

Согласно информации правоохранительных органов, пропавшая была одета в джинсы и толстовку черного цвета, обута в красные кеды.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании подозреваемого в ограблении профессора Нью-Йоркского университета. Инцидент произошел 15 сентября прошлого года. Группа лиц брызнула в лицо потерпевшему из газового баллончика, а после похитила имущество в общей сумме на более 300 тыс. рублей. Следственно-розыскные мероприятия продолжаются.