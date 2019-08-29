Профессора Нью-Йоркского университета ограбили в Петербурге

Профессора Нью-Йоркского университета ограбили в Петербурге
За честь американской науки российские копы посоли. Фото:pixabay.com

Преступление было совершено год назад, и злодей, возможно, уже забыл о своих грехах и расслабился. Но полиция бдит.

По данным АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошёл ещё 15 сентября 2018 года, когда в баре «Резидент», куда светило американской науки зашло отдохнуть, на него набросились трое и, кроме явного превосходства в физической силе, добавили пару струй из газового баллончика. Сочтя тем свой долг выполненным, они похитили имущество жертвы на сумму 328 тысяч рублей и скрылись.

Как впоследствии стало ясно, били своего же — выпускника МГУ, посртоившего научную карьеру за рубежом.

По подозрению в совершении деяния, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, организованный группой лиц по предварительному сговору), задержан 34-летний житель Кудрово, представитель братской Армении. Его сообщники пока на свободе.

Напомним, ранее GazetaSPb писала, что совет Дома Елисеева ввёл плату за право посмотреть на свою парадную — и неплохо на этом мнажился.

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