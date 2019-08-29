Вход в Дом Елисеева теперь платный

Вход в Дом Елисеева теперь платный
Дом Елисеева открыт для тех, кто готов платить. Фото: priutotshelnikov

Знаменитая парадная «Ромашка» в доме Елисеева на Ломоносова, 14, отныне берёт за вход таксу. Жители устали от того, что на них смотрят «просто так» и решили поступить по бартерному: мы — вам, вы — нам.

Данная парадная неофициально считается самой красивой по всему Петербургу — от винтовой лестницы до витражей и лепнины. Как говорят жители в пике сезона посмотреть на всё это великолепие приходит по 500-700 человек — а им здесь жить!

В конечном счёте, после долгих дискуссий, жильцы приняли решение — нанять консъержку, выдать ей кассовый аппарат и пускать чужаков только «по билетам». Ну а полученные деньги пускать на благоустройство дома. Так, только за три месяца удалось собрать 300 тысяч рублей, на которые собираются отреставрировать камины и витражи, пишет «Комсомольская правда».

Что, в свою очередь, ещё больше поднимет привлекательность парадной у туристов.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что с репатриацией тела погибшей в Турции девочки возникли непредвиденные сложности.

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Вход в Дом Елисеева теперь платный
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