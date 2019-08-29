Тело погибшей в Турции девочки может задержаться на чужбине

Безутешншый отец девочки Андрия Лейкуцис, погибшей в городе Бодрум (Турция) сообщил, что с репатриацией тела всё обстоит не так гладко.

Несмотря на то, что МИД РФ и все компетентные структуры принимают живое участие в его горе, возможна задержка с репатриацией тела — в Турции 30 августа отмечают национальный праздник и сложно найти работающих чиновников или фирму.

«К тому же документы оформляются в Анталье, а она от нас в 200 км», — сказал он в интервью РБК.

Тем не менее, он выражает надежду, что совместно с российским МИД-ом сможет прорваться через трудности и уже сегодня, 29 августа, вернётся домой для похорон ребёнка.

Напомним, руку 12-летней девочки из России засосало в циркуляционную трубу бассейна. Результатом стало утопление и обширный отёк лёгких. Несмотря на экстренное прибытие бригады из Петербурга, 28 августа она скончалась.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что Facebook планирует ужесточить нормы принятия политической рекламы в преддверии грядущих выборов.