Лепнина обрушилась на автомобили на перекрестке Гатчинской и Большого проспекта ПС

Лепнина обрушилась на автомобили на перекрестке Гатчинской и Большого проспекта ПС
Куски лепнины рухнули с аварийного дома Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе Петербурга с одного из зданий рухнул кусок лепнины. Дом находится в аварийном состоянии.

Обрушение случилось сегодня, 13 августа, на перекрестке Гатчинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Лепнина, рухнувшая с дома №1/56, задела автомобиль. Машина была припаркована рядом с домом. Люди не пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе произошло обрушение фасада одного из домов. Свидетели обрушения рассказали, что им удалось уйти в безопасное расстояние буквально за секунду до падения частей здания.

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