В «Роскосмосе» думают о создании браслетов для поиска детей и пожилых

Их можно будет отслеживать через спутники.

В «Роскосмосе» заявили о планах создания устройства, благодаря которому удастся передавать через спутники данные о местоположении детей и пожилых в случае их пропажи. Об этом сегодня, 25 мая, пишет РИА Новости.

В компании отметили, что могут создать небольшие носимые устройства, позволяющие отслеживать местоположение. Их предлагают вшивать в куртки, сумки или же прикреплять к браслетам.

«Мы назвали этот сервис «Спутниковая кнопка жизни» и в перспективе мы будем делать оператора такой услуги, который будет за небольшую абонентскую плату продавать недорогие носимые устройства»,

— сказал он.

Такие устройства отлично подойдут для детей и пожилых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с начала года в Петербурге исчезли 186 детей: живыми нашли не всех, а четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести.