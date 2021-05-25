В «Роскосмосе» думают о создании браслетов для поиска детей и пожилых

В «Роскосмосе» думают о создании браслетов для поиска детей и пожилых
Браслеты позволят искать людей из космоса. Фото: pixabay.com

Их можно будет отслеживать через спутники.

В «Роскосмосе» заявили о планах создания устройства, благодаря которому удастся передавать через спутники данные о местоположении детей и пожилых в случае их пропажи. Об этом сегодня, 25 мая, пишет РИА Новости.

В компании отметили, что могут создать небольшие носимые устройства, позволяющие отслеживать местоположение. Их предлагают вшивать в куртки, сумки или же прикреплять к браслетам.

«Мы назвали этот сервис «Спутниковая кнопка жизни» и в перспективе мы будем делать оператора такой услуги, который будет за небольшую абонентскую плату продавать недорогие носимые устройства»,

— сказал он.

Такие устройства отлично подойдут для детей и пожилых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с начала года в Петербурге исчезли 186 детей: живыми нашли не всех, а четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести.

браслеты поиск людей роскосмос


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «Роскосмосе» думают о создании браслетов для поиска детей и пожилых
Арест таксиста, зарезавшего противника в ссоре, угон служебной машины, ...
Суд дал 2,5 года условно продавщице, которая вытащила из кассы магазина 380 ...
На Московском шоссе авария развернула «Киа» на 90 градусов
В Московском районе проверят состояние тепловых сетей
Припаркованные иномарки не дают проехать троллейбусам на площади Труда
В Кремле прокомментировали задержание россиянки в Минске
Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для ...