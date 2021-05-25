В Петербурге задержали мужчину, который на самокате сбил женщину с ног

В Петербурге задержали мужчину, который на самокате сбил женщину с ног
Прокат самокатов в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Пешеход получила серьезные травмы головы.

В Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, задержали мужчину, который мог сбить на электросамокате 53-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Там 53-летняя женщина гуляла по улице с внуком, когда ее с ног сбил мужчина, катающийся на электросамокате. Она ударилась головой об асфальт, но самокатчику не было до этого дела – он скрылся с места происшествия.

Известно, что женщину госпитализировали с тяжелой травмой головы. На данный момент сотрудникам правоохранительных органов, кажется, удалось найти лихача – им оказался 32-летний петербуржец. В отношении него возбудили уголовное дело.

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росгвардейцы задержали пьяного самокатчика, который сбил ребенка на Большой Конюшенной.

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