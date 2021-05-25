В Петербурге зафиксировали более 160 обращений в экологические аварийные службы

В Петербурге зафиксировали более 160 обращений в экологические аварийные службы
Экологи вывезли на утилизацию опасные отходы. Архивное фото: комитет по природопользованию

163 раза горожане обращались к специалистам всего за неделю.

В Санкт-Петербурге в период с 17 по 23 мая зафиксировали 163 обращения в аварийную службу ГУП «Экострой» по вопросам экологической безопасности. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что специалисты 41 раз выезжали, чтобы ликвидировать аварии – из-за ртутных загрязнений, разлива нефтепродуктов и прочие химических загрязнений.

«Всего вывезено на утилизацию 0,06 кг ртутьсодержащих и 34 кг нефтесодержащих отходов, а также 21 люминесцентная лампа и 3 термометра»,

— говорится в сообщении.

Сразу в 27 домах заявили о разбитых термометрах. Отмечается, что по итогам недели было наложено штрафов на сумму 562 тысячи рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти возбудили уголовное дело после загрязнения акватории бухты «Радуга» Финского залива.

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