В Калининском районе на территории овощной базы незаконно использовали более тысяч «квадратов»

Специалисты освободили городские земли.

В Калининском районе на территории овощной базы незаконно использовались 1,3 тысячи квадратных метров городской земли. Туда наведались сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, чтобы освободить территорию. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что незаконно используемые земельные участки на проспекте Непокоренных обнаружили еще в июне 2020 года. Там установили несколько сооружений, которые прилегали к зданию, арендованному юридическим лицом. Часть объектов использовались для хранения и реализации рыбной продукции, какие-то в качестве в качестве дополнительных помещений здания, а также для погрузки и выгрузки продукции.

Землепользователей попросили освободить территории, но требование так и не было удовлетворено. Теперь два юридических лица должны будут выплатить по 50 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборгском районе инспекторы ККИ демонтировали две незаконных торговых точки.