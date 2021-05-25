В Калининском районе на территории овощной базы незаконно использовали более тысяч «квадратов»

В Калининском районе на территории овощной базы незаконно использовали более тысяч «квадратов»
На овощной базе освободили более тысячи "квадратов" незаконно занятых территорий. Фото: ККИ

Специалисты освободили городские земли.

В Калининском районе на территории овощной базы незаконно использовались 1,3 тысячи квадратных метров городской земли. Туда наведались сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, чтобы освободить территорию. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что незаконно используемые земельные участки на проспекте Непокоренных обнаружили еще в июне 2020 года. Там установили несколько сооружений, которые прилегали к зданию, арендованному юридическим лицом. Часть объектов использовались для хранения и реализации рыбной продукции, какие-то в качестве в качестве дополнительных помещений здания, а также для погрузки и выгрузки продукции.

Землепользователей попросили освободить территории, но требование так и не было удовлетворено. Теперь два юридических лица должны будут выплатить по 50 тысяч рублей.

На овощной базе освободили более тысячи «квадратов» незаконно занятых территорий. Фото: ККИ
На овощной базе освободили более тысячи «квадратов» незаконно занятых территорий. Фото: ККИ
На овощной базе освободили более тысячи «квадратов» незаконно занятых территорий. Фото: ККИ

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборгском районе инспекторы ККИ демонтировали две незаконных торговых точки.

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