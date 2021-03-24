В Выборгском районе инспекторы ККИ демонтировали две незаконных торговых точки

В отношении незаконных пользователей городской земли будет проведена судебная и претензионная работа по возмещению средств, затраченных на работы по освобождению незаконно занятых участков. Фото: пресс-служба ККИ

В отношении незаконных пользователей городской земли будет проведена судебная и претензионная работа по возмещению средств, затраченных на работы по освобождению незаконно занятых участков. Фото: пресс-служба ККИ

Инспекторы ККИ вместе со специалистами «Центра повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) освободили два незаконно занимаемых участка площадью 130 и 85 «квадратов» на Сикейроса и Есенина.

По информации ведомства, владелец точки общепита на улице Сикейроса в начале текущего года должен был освободить территорию ввиду расторгнутого договора, однако проигнорировал постановление. Долг предпринимателя за аренду земли у города при этом достиг более 800 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация сложилась с продуктовым павильоном на улице Есенина. Большая часть земельного участка, однако, занята самовольно. Договор на арендуемую часть был расторгнут годом ранее, но магазин продолжал функционировать. Долг, таким образом, составил около 300 тысяч рублей.

Обе организации привлекут к административной ответственности. Помимо возмещения долгов и затрат властей на демонтаж построек им грозит штраф за самовольную установку и перемещение элементов благоустройства в размере 55 и 50 тысяч рублей соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на прошлой неделе ККИ демонтировал незаконные торговые точки сразу в четырех районах Петербурга.